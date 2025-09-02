Про розробку українського аналогу російського МПК повідомлялося ще у червні.

У Мережу виклали фотографію українського винищувача МіГ-29 з новою вітчизняною керованою авіабомбою. На неї звернув увагу Military Journal в Telegram.

Раніше стало відомо, що українське конструкторське бюро "‎Медоїд"‎ створює аналог російського Модуля планерування і корекції (МПК). Останній є навісним модулем, що перетворює звичайні некеровані бомби на планерні, які мають збільшений радіус дії

Станом на червень український КАБ міг здійснювати плануючий політ на 60 кілометрів. У планах розробників було досягти дальності у приблизно 80 км, що можна порівняти з дальністю французької керованої бомби Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM або HAMMER).

Перевагою українського боєприпасу над МПК називали потенційно більшу точність (російська бомба ніколи не відрізнялася по-справжньому високою точністю). Вартість одного виробу оцінювали у приблизно 1,2 млн гривень або 25 тис доларів.

Для випробувальних скидів використовували радянський фронтовий бомбардувальник Су-24.

Раніше військово-технічний портал Defense Express повідомив, що українські інженери створили нову керовану авіабомбу. Розробка нагадує зовні на малогабаритну авіабомбу MAM-L, яку розробила турецька компанія Roketsan. Останню використовують для дронів типу Bayraktar TB2.

Іншою українською новинкою стала ракета, яка отримала назву "Довгий Нептун". Вона може вражати цілі на відстані 1000 кілометрів. Довжину ракети оцінили у 6 метрів. Таким чином, вона приблизно на 1,5 метра довша за базовий варіант.

