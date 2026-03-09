Туреччина розгорнула F-16 та системи ППО на Північному Кіпрі

Країна пообіцяла вжити додаткових заходів при необхідності.

Туреччина перекинула 6 винищувачів F-16 та комплекси протиповітряної оборони (ППО) на територію Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК).

Як пояснило Міністерство оборони Туреччини, з огляду на останні події розгортання сил почалося сьогодні в рамках поетапного плану посилення безпеки в регіоні.

Зокрема, як наголосили в міністерстві, цей крок суттєво підвищить рівень захисту ТРПК.

"Після оцінок, заснованих на розвитку подій, додаткові заходи будуть вживатися, якщо це буде визнано необхідним", - додало міністерство.

Водночас, як пише видання Мілітарний, не виключено, що ці винищувачі можуть залучати до ударів по території Ірану, а також до можливого використання проти угруповань у Сирії чи Іраку.

Скільки F-16

Видання зазначило, що Туреччина має один із найбільших у світі парків F-16, який налічує близько 260 літаків.

При цьому турецькі повітряні сили країни мають літаки різних модифікацій: від старіших Block 30 до сучасніших Block 50+. Більшість цих літаків Туреччина виготовила на власних потужностях за ліцензією США.

Через складні відносини зі США Туреччина розробила власну програму модернізації винищувачів. Це дозволяє країні самій оновлювати винищувачі до рівня, що наближається до найновішого Block 70 Viper.

Ситуація на Близькому Сході і Туреччина

7 березня стало відомо, що Туреччина розглядає можливість розгортання винищувачів F-16 на Кіпрі. Тоді представник міноборони країни пояснював, що такий крок є одним із заходів, що проводиться з метою забезпечення безпеки "відокремленої ТРПК в умовах поширення конфлікту в регіоні".

Перед цим влада Туреччини заявляла, що протиповітряна оборона НАТО збила іранську балістичну ракету, яка летіла в турецький повітряний простір.

У свою чергу Іран заперечив, що запускав ракети по Туреччині, оскільки вважає цю країну "дружньою".

