Вживані авто з-за кордону: названо моделі, які розмітають українці

За лютий український автопарк поповнили 14,8 тисячі уживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 13% менше, ніж торік, повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшу популярність у цьому сегменті ринку мають автомобілі з бензиновими двигунами, які охопили 61% продажів (торік вони охоплювали 46%).

Далі за популярністю йдуть дизельні авто (22%) та гібриди (8%). Тут динаміка продажів у порівнянні із минулим роком майже не змінилася, хоча гібридні авто демонструють певне зростання: торік на них припало лише 5% ринку.

Частка електромобілів обвалилася з 22% до 6%. Головним чинником цього стало відновлення сплати ПДВ на імпорт "електрики" з 1 січня цього року. Автомобілі з ГБО минулого місяця охопили 3% ринку, тоді як у лютому 2025 року їх показник становив 4%.

Лідером ринку імпортованих вживаних автомобілів лідером залишається Volkswagen Golf. Модель цінують за поєднання високої надійності, комфорту, прекрасної ергономіки та доступної ціни. На другій та третій позиції також розташувалися німецькі машини.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону:

Volkswagen Golf – 700 одиниць;

Audi Q5 – 642 од.;

Volkswagen Tiguan – 590 од.;

Škoda Octavia – 519 од.;

Nissan Rogue – 508 од.;

Renault Mégane – 479 од.;

Volkswagen Passat – 352 од.;

Ford Escape – 326 од.;

Audi A4 – 304 од.;

Nissan Qashqai – 301 од.

У лютому моделі з традиційними двигунами займали близько 66% ринку нових легкових авто в Україні, порівняно з 59,2% торік. Найпопулярнішими залишаються бензинові автомобілі. Серед них найбільшим попитом користувалася Mazda CX-5.

При цьому сегмент нових електромобілів майже повністю контролюється китайськими брендами та їхніми суббрендами. За словами фахівців, ці авто пропонують оптимальне співвідношення "ціна/сучасні технології" навіть із врахуванням ПДВ.

