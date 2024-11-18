Під час випробувань ракетою було знищено танк Т-72М1.

Велика Британія провела перші випробування малогабаритної крилатої ракети Spear 3. Це сталося у Швеції, на військовому полігоні Відсел, де, якраз-таки, і відбуваються тести подібного ракетного озброєння.

Spear 3 створена на базі ракети Brimstone. Замість ракетного двигуна - турбореактивний двигун PBS TJ150 і крило, що розкрило можливість запускати ракету на велику дальність (до 150 км), на високих дозвукових швидкостях.

Наведення - на середньому етапі траєкторії - використовується і GPS (для відстеження місцезнаходження), і інерціальна навігаційна система.

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Для запуску Spear 3 використовувався винищувач Typhoon, йдеться на офіційному сайті Королівських Повітряних Сил. Також повідомляється, що цей літак входить до складу 41-ї ескадрильї Королівських Повітряних Сил, а вона, зі свого боку, співпрацює з BAE Systems - випробувальною групою, що розробляє інтеграційне програмне забезпечення для забезпечення сумісності винищувачів F-35B і цієї ракети.

Як ціль використовувався танк Т-72М1.

Повідомляється, що, незважаючи на "успішність" випробувань, програма продовжує стикатися з проблемами, включно з помилками в програмному забезпеченні та їх виправленням. "Мілітарний" підкреслює, що саме через це "інтеграційні" роботи та прийняття ракети на озброєння перенесли з наступного на 2028 рік.

Інші новини про випробування озброєння

Раніше УНІАН повідомляв, що у США під час випробувань ракета Patriot із новим радаром збила балістичну ціль.

Крім того, Україна вже проводить випробування власних балістичних і крилатих ракет.

"Скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і, зрештою, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь", - сказав директор "Спецтехноекспорт".

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