Росіяни розмальовують свої безпілотники графіті з лайками, адресованими операторам дронів-перехоплювачів.

За останні кілька тижнів Україна розгорнула нові FPV-перехоплювачі, які у великій кількості збивають російські розвідувальні безпілотники. І, як пише аналітик Forbes Девід Гемблінг, російські оператори безпілотників мало що можуть зробити проти такого натиску.

"Тактичних можливостей небагато: безпілотники оснащені потужними камерами, але вони спрямовані донизу, і оператор не має жодної ситуаційної обізнаності. Вони не бачать, що відбувається навколо їхнього літального апарату, і FPV-атаки відбуваються буквально з-під землі. Єдиним виходом для них було зробити свій літак менш помітним. Або просто кидати образи на адресу своїх ворогів", - пише аналітик.

Повітряний камуфляж

Хоча більшість безпілотників, збитих перехоплювачами, як і раніше, мають стандартний блідо-сірий колір, деякі з них отримали нове забарвлення. Зокрема, пише аналітик, безпілотники Zala мають строкаті зелені та коричневі крила - камуфляж, який ефектно поєднується зі строкатими полями внизу і може ускладнити перехоплювачам завдання з їхнього відстеження.

Відео дня

Інші Zala мають більш оригінальний візерунок із чорних і білих трикутників. Він нагадує сліпучий камуфляж для військових кораблів, розроблений британським художником Нормалом Вілкінсоном під час Першої світової війни. Замість того, щоб намагатися зробити корабель непомітним, Вілкінсон за допомогою нерегулярних візерунків розбивав обриси судна і ускладнював визначення кута, а отже й напрямку його руху.

Це є досить ефективною стратегією, зазначає аналітик. Так, один із безпілотників Supercam мав такий візерунок на одному крилі. Це може бути зроблено для того, щоб форму дрона було складніше оцінити, можливо, щоб точка прицілювання під час перехоплення була зміщена, щоб завдати меншої шкоди.

Коли не можеш битися, лайся

Росіяни часто малюють на крилах своїх безпілотників графіті. Вони розташовуються так, щоб їх можна було прочитати зверху, тому єдина людина, яка їх побачить, - це оператор дрона-перехоплювача. І все частіше такі графіті використовуються для образ.

Російські обговорення у військових Telegram-каналах говорять про те, що їхні розвідувальні безпілотники потребуватимуть глушилок - непросте завдання, оскільки самоперешкоди будуть проблемою - або принаймні камер, спрямованих назад. Безсумнівно, відбуватимуться подальші еволюції, і з'являться якісь оборонні заходи. Однак наразі російські розвідувальні безпілотники, схоже, залишаються беззахисними, і все, чим вони можуть відповісти, це лайки, підсумовує аналітик.

Україна перемагає у війні дронів

Росія та Україна змагаються між собою у війні дронів, і якщо в їхній кількості російські окупанти і мають деяку перевагу, то в ефективності ЗСУ далеко попереду. І одна з головних причин - різниця в уміннях операторів.

При цьому, як пише аналітик Forbes, росіяни не шкодують навіть найкращих і найдосвідченіших операторів БПЛА, посилаючи їх на передову як простих солдатів, чим дуже полегшують життя українцям.

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