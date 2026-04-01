Ізраїль розірвав усі оборонні угоди з Францією

Відповідні заходи Ізраїлю мають дуже обмежений вплив.

Уряд Ізраїлю оголосив про припинення імпорту зброї з Франції після того, як Париж відмовив у дозволі на прольоти деяким американським літакам, що перевозили військову техніку, призначену для Близького Сходу. Про це пише Le Monde.

Зазначається, що США звинуватили Францію у перешкоджанні прольотам над своєю територією деяких літаків, що перевозять боєприпаси до Ізраїлю. Ізраїль відповів, оголосивши про свій намір припинити імпорт французької зброї.

Ізраїль ухвалив рішення "обнулити свої оборонні закупівлі у Франції, перенаправивши ці кошти на закупівлі в "синьо-білих" кольорах [кольори ізраїльського прапора] або в країни-союзники", - заявила представниця Міністерства оборони Ізраїлю.

Відео дня

За її словами, це рішення було представлено як відповідь на недавню зміну позиції Франції, враховуючи, що наступ на Іран "сприяє безпеці Європи".

Цікаво, що французький експорт озброєння до Ізраїлю становить дуже невеликий обсяг порівняно із загальним обсягом експорту французької військової техніки. Згідно з останніми даними, опублікованими в щорічному звіті парламенту, загальна вартість французьких ліцензій, виданих Ізраїлю в 2024 році, не перевищила 162 мільйонів євро із загальної суми трохи більше 20 мільярдів євро.

"До цієї суми можна додати приблизно 20 мільйонів євро експорту товарів подвійного призначення. Часто це програмні рішення, спеціальні матеріали або запасні частини. Але й тут обсяг цих ліцензій видається незначним порівняно з 15 мільярдами євро, витраченими Францією на експорт базових оборонних одиниць по всьому світу у 2024 році", - йдеться у статті.

Зазначається, що різка зміна позиції Ізраїлю була сприйнята в оборонних колах майже як полегшення, з огляду на те, що експорт до країни тривалий час був складним питанням для Парижа.

Ліцензії на військову техніку тривалий час видавалися єврейській державі лише в обмеженому обсязі, головним чином для підтримки дипломатичних відносин. Таким чином, значна частина цього обладнання призначена для ізраїльської системи "Залізний купол", яку Париж вважає "оборонною" спорудою.

Інша частина просто проходить транзитом через Ізраїль, після чого реекспортується до третіх країн або до Франції для задоволення внутрішніх потреб країни.

