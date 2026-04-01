'Наразі ми не знаємо причини': Флеш попередив про нову загрозу від російських 'Шахедів'

Російські ударні дрони типу "Шахед" почали вибухати через певний час після падіння.
Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій Бескрестнов (Флеш). У своєму Телеграм-каналі він зазначив, що внаслідок таких інцидентів є загиблі.
"Протягом останніх днів у різних регіонах країни "Шахеди", що вціліли після падіння, вибухнули через деякий час після падіння. Кілька людей загинули. Наразі ми не знаємо причини того, що відбувається", – акцентував він.
Флеш закликав українців не наближатися до уламків ворожих БПЛА.
Атаки РФ по Україні: це варто знати
Нагадаємо, 1 квітня на Черкащині четверо людей загинули після того, як з цікавості підійшли до місця падіння збитого безпілотника РФ. У той момент здетонувала бойова частина ворожого "Шахеда". Правоохоронці акцентували, що наближатися до місця падіння БпЛА, торкатися уламків, переносити будь-які частини об’єкта категорично заборонено.
Раніше Флеш прокоментував евакуацію пасажирів з поїздів "Укрзалізниці", коли фіксується загроза у небі. За його словами, влучання "Шахеда" у вагон з людьми перетворить його на "братську могилу". Фахівець закликає пасажирів відходити від поїзда щонайменше на 100 метрів.