Британська армія 'абсолютно приголомшила' українців відсутністю базового елемента, - ЗМІ

Британцям довелося внести поправки у свою програму тренувань українських новобранців.

Через програму навчання у Великій Британії за час повномасштабної війни пройшли десятки тисяч українських військових. Одна з речей, яка шокувала українців на старті цієї програми - це відсутність антидронових сіток над тренувальними окопами. Про це в коментарі Business Insider розповів британський підполковник Бен Ірвін-Кларк.

Британський офіцер зазначив, що за 20 років своєї служби в армії він ніколи не бачив сіток для зупинки безпілотників. Однак для українців це вже стало базовим елементом захисту.

За його словами, "українці були абсолютно приголомшені", не побачивши сіток над британськими окопами, бо на російсько-українському фронті "звичайно, ви ставите сітки на свої позиції, бо так ви захищаєтеся".

Відео дня

Ірвін-Кларк розповів, що британським військовим довелося швидко виправляти недогляд.

"Ми обійшли кожен рибальський порт на сході Англії, просячи їхні старі рибальські сітки, – поділився офіцер, – і тепер у нас є сотні й сотні метрів рибальських сіток, які ми розвішуємо на позиціях під час проведення навчань", - сказав офіцер.

При цьому він зізнався, що не знає, чи це правильний тип сіток для захисту від дронів, але для тренувальних задач вони підійшли.

"Це абсолютно безкоштовно, і це урок, який ми повністю засвоїли від наших українських братів і сестер", - сказав британський підполковник і додав, що це "лише один приклад" того, як український досвід на передовій вплинув на військову підготовку у самих британців.

Полковник Бордман, командир британської програми навчання українців, зауважив, що звична для армій НАТО тактика, ймовірно, зазнає невдачі в реальних бойових умовах, і тому британці зараз намагаються засвоїти український досвід. Наприклад, Велика Британія скоригувала своє мислення щодо того, як ведуться окопні бої.

Також британці створили власний "центр дронів", де солдати можуть ремонтувати дрони та розробляти нові, а також відпрацьовувати бойові дії з використанням безпілотників.

Війна в Україні: останні новини

Як пиисав УНІАН, швидке просування російських військ у районі Гуляйполя оголило системну проблему для України – нестачу сил і ресурсів для оборони фронту протяжністю понад 1100 км. Оборону міста тривалий час тримали підрозділи тероборони з гострим дефіцитом людей і озброєння, а ротація поступово практично припинилася, що місцеві жителі та військові пов’язують із кадровим голодом.

Після загострення ситуації Україна перекинула підкріплення та веде контратаки, паралельно зводячи багаторівневі укріплення в Запорізькій області, однак командири визнають, що ресурсів бракує і бойові дії дедалі більше нагадують "гасіння пожеж" – стримування прориву на одній ділянці ціною ослаблення іншої.

Вас також можуть зацікавити новини: