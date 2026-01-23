Трамп погодився поставити додаткові ракети для Patriot, - Зеленський

Раніше президент визнавав перебої в поставках засобів ППО.

Україна отримає додаткові партії ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на другому Національному Форумі талановитої молоді, пише "Укрінформ".

За його словами, відповідної домовленості вдалося досягнути під час учорашньої зустрічі з президентом США.

"Я спілкувався з президентом Трампом, і отримав, не буду казати, скільки ракет PAC-3 для Patriot", – сказав він.

Дефіцит зенітних ракет в Україні

Як писав УНІАН, раніше Володимир Зеленський розповідав, що Україна періодично стикається з дефіцитом зенітних ракет до наявних комплексів ППО. Так, він зізнавався, що на ранок 16 січня "кілька систем" ППО були без ракет. І розповів він про це лише через те, що на момент заяви ці ракети вже надійшли від партнерів.

"Не можна тут звинувачувати лише США. Бо ми говоримо про всі системи, які захищають нашу енергетику. Питання не лише в системах Patriot. Їх ніколи не буде вистачати. В Україну дуже багато різних систем завезли за час війни. На це потрібні різні пакети ракет", - казав тоді Зеленський.

