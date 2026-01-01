Україна озброїлась ще двома зенітними ракетними комплексами Patriot, які вже розгорнуті для захисту неба від російських ракет. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.
"Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні
Зокрема, за словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини.
В оборонному відомстві нагадали, що Patriot - це американський зенітний ракетний комплекс, який є одною з найдосконаліших систем ППО у світі.
"Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст", - підкреслено у повідомленні.
У зв’язку з цим Міноборони назвало основні переваги систем Patriot. По-перше, це універсальність. Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими. Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети "Циркон" та "Кинджал", які розвивають швидкості до 11 000 та до 16 000 км/год відповідно.
По-друге, це висока ефективність. Надточний радар Patriot використовує технології, які дозволяють одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі. Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет.
По-третє, це багатозадачність. Зазначається, що одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей і супроводжує до 8 цілей. По-четверте, це автоматичність: можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет.
По-п’яте, це дальність і висота. У Міноборони наголосили, що Patriot уражає повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, закривають великі території.
"Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах", - зазначили в оборонному відомстві.
Системи Patriot для України
Як повідомляв УНІАН, у листопаді до України надійшли з Німеччини ще дві системи Patriot.
20 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку контракту на закупівлю 25 систем Patriot. Ці системи будуть надходити щороку впродовж кількох років.