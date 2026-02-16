З порожніх будівель зроблять житло для ВПО: Кулеба пояснив, яких приміщень це стосується

На першому етапі запуск пілоту планується у трьох областях.

В Україні запускають інвентаризацію невикористаних об’єктів державної та комунальної власності для майбутнього їх переобладнання під житло для внутрішньо переміщених осіб. Про вилучення приватної власності не йдеться.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, йдеться виключно про порожні будівлі, які роками не використовуються і потенційно можуть бути переобладнані під житло.

"Це не стосується приватного житла. Жодних рішень про вилучення чи втручання у приватну власність немає і бути не може", – зазначив Кулеба.

Відео дня

За його словами, на першому етапі планується запуск пілоту у трьох областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській. Наразі триває відбір 60–70 об’єктів. Із них для підготовки детальних інвестиційних рішень відберуть 10–15, де реконструкція є технічно та економічно обґрунтованою.

Віце-прем’єр зазначив, що отримані дані інтегрують в цифрову інформаційно-аналітичну житлову систему для ВПО, яка запрацює з жовтня 2026 року.

"Якщо в громаді є державна чи комунальна будівля, яка простоює, вона має працювати на людей", – додав Кулеба.

Житло в Україні – головні новини

Як писав УНІАН, в Україні планують створити соціальне житло для переселенців та тих, хто найбільше потребує соціального захисту, у порожніх будівлях. Метою ініціативи є створення основи для інвестування в доступне та стале житло, а також підтримка внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп населення.

13 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики, який запускає реформу житлової сфери та формує нову модель забезпечення громадян житлом.

Вас також можуть зацікавити новини: