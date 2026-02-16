З порожніх будівель зроблять житло для ВПО: Кулеба пояснив, яких приміщень це стосується

В Україні запускають інвентаризацію невикористаних об’єктів державної та комунальної власності для майбутнього їх переобладнання під житло для внутрішньо переміщених осіб. Про вилучення приватної власності не йдеться.
Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, йдеться виключно про порожні будівлі, які роками не використовуються і потенційно можуть бути переобладнані під житло.
"Це не стосується приватного житла. Жодних рішень про вилучення чи втручання у приватну власність немає і бути не може", – зазначив Кулеба.
За його словами, на першому етапі планується запуск пілоту у трьох областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській. Наразі триває відбір 60–70 об’єктів. Із них для підготовки детальних інвестиційних рішень відберуть 10–15, де реконструкція є технічно та економічно обґрунтованою.
Віце-прем’єр зазначив, що отримані дані інтегрують в цифрову інформаційно-аналітичну житлову систему для ВПО, яка запрацює з жовтня 2026 року.
"Якщо в громаді є державна чи комунальна будівля, яка простоює, вона має працювати на людей", – додав Кулеба.
Житло в Україні – головні новини
Як писав УНІАН, в Україні планують створити соціальне житло для переселенців та тих, хто найбільше потребує соціального захисту, у порожніх будівлях. Метою ініціативи є створення основи для інвестування в доступне та стале житло, а також підтримка внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп населення.
13 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики, який запускає реформу житлової сфери та формує нову модель забезпечення громадян житлом.