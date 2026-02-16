325 тисяч українців можуть знову покинути свої домівки через атаки РФ по енергетиці, - МОМ

Перебої з енергопостачанням можуть змусити сімʼї знову виїхати зі своїх міст.

Найближчими місяцями близько 325 тисяч українців, які раніше втекли від війни, але пізніше повернулися на батьківщину, можуть знову стати переселенцями. Понад третина з них розглядають можливість повторного виїзду за кордон. Про це свідчать нові дані Міжнародної організації з міграції (МОМ).

"Після чотирьох років війни одна лише стійкість не може підтримати сім'ї протягом ще однієї зими з відключеннями електроенергії та морозами. Безпечне житло, надійне енергопостачання та основні послуги не є розкішшю - вони є фундаментальними для безпеки, виживання та гідності людей. Без постійної підтримки перебої з енергопостачанням можуть змусити сімʼї знову покинути свої домівки та підірвати важко здобуте повернення", - наголосила генеральний директор МОМ Емі Поуп.

В організації нагадали, що станом на січень 2026 року в Україні перебуває 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб. З часу початку війни понад 4,4 млн людей повернулися додому.

"Це включає понад мільйон людей, які повернулися з-за кордону. Однак не всі, хто перетнув кордон України, змогли повернутися додому, і 372 000 людей все ще залишаються внутрішньо переміщеними особами в межах країни", - додали у повідомленні.

Як писав УНІАН, велику категорію українських біженців у Польщі позбавлять виплат. Зазначається, що з 1 лютого виплати призупинять, а відновлять їх тільки після повторного подання заяви та за умови відповідності встановленим державою критеріям.

Такі правила поширюються на всіх громадян України, які мають статус тимчасового захисту та отримують допомогу на дітей за програмою "‎800+"‎.

Також повідомлялось, що у Норвегії зросла кількість працевлаштованих українських біженців. Зокрема за останній рік спостерігалося "явне зростання" працюючих українських біженців порівняно з 2024 роком.

