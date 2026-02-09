Україні потрібно перехопити стратегію росіян: WSJ розкрив її переваги

Видання зазначило, що зараз для росіян пріоритетними цілями є українські оператори безпілотників, а також логістичні об'єкти.

Окупанти навчилися ефективніше використовувати безпілотники на фронті, що допомагає їм підтримувати наступ.

Як написало видання The Wall Street Journal (WSJ), стратегія росіян щодо безпілотників на полі бою зосереджена на середній дальності від 20 до 80 км. Пріоритетними цілями є українські оператори безпілотників, а також логістичні об'єкти.

WSJ акцентувало, що на відміну від цього, підхід України, як і раніше, значною мірою спрямований на завдання максимальних втрат російській піхоті, коли вона входить в зону ураження, що починається приблизно в 20 км від лінії фронту.

При цьому, як зазначили журналісти, багато українських солдатів і офіцерів говорять про необхідність змін і що Україні потрібно відповідати російській стратегії систематичного нанесення ударів по тилу.

Українські сили могли б краще протистояти постійному російському тиску, якби більше зосередилися на ударах по російських операторах безпілотників і командних пунктах рот і батальйонів, розташованих за багато кілометрів від лінії зіткнення, заявив майор Олег Ширяєв, командир 225-го штурмового полку, який воює на Запорізькому напрямку.

"На тактичному рівні все лежить на їхніх плечах", - зазначив він.

"Росія застосувала більш систематичний підхід до пошуку українських груп безпілотників, щоб порушити і знищити українську логістику безпілотників, оскільки це центр ваги української системи оборони", - сказав Франц-Штефан Гаді, австрійський військовий аналітик.

Він додав, що Україна має найкращих пілотів безпілотників, але їхні удари по цілях у тилу носять фрагментарний характер.

Україна відчуває нестачу безпілотників та іншої зброї, здатної вражати цілі на середній дистанції від 30 до 190 км за лінією фронту, зазначив Гаді. Для поліпшення арсеналу потрібна додаткова допомога західних партнерів.

Видання зазначило, що в Запорізькій області легко зрозуміти, чому російська армія не може домогтися вирішального прориву, незважаючи на збільшення чисельності живої сили і боєприпасів.

"Там рівнини простягаються на багато кілометрів, а небо гуде смертоносними українськими безпілотниками, коли російська піхота намагається перетнути поля. А російську бронетехніку не пускають довгі рови, обнесені колючим дротом і "зубами дракона"", - написало видання.

Війська Ширяєва діють як пожежники, кидаючись на допомогу, коли російські солдати знаходять прогалини в українській обороні. Вони роблять все можливе, щоб стратегія спрацювала, сказав Ширяєв.

Україна має у своєму розпорядженні велику кількість військ, які утримують лінію фронту в Донецькій області, що призвело до нестачі військ для прикриття південного фронту.

"Росіяни вибирають дорогу і намагаються знищити все, що знаходиться на ній або поруч з нею. Їх мета - зламати українських солдатів морально, зробивши будь-яке пересування до лінії зіткнення і від неї жахливим", - сказав заступник командира бригади на Запорізькому напрямку.

За його словами, його бригада нарощує можливості використання безпілотників середньої дальності для ударів по російських військах на відстані до 24 км від лінії фронту, перш ніж ті зможуть зробити спроби проникнення. Але необхідний подальший прогрес.

"Останнім часом росіяни рідко атакують українські позиції безпосередньо. Замість цього невеликі групи солдатів намагаються обійти їх і просунутися якомога далі в тил. Росіяни платять високу ціну, але вони продовжують наступ", - підсумувало видання.

Ситуація на Запорізькому напрямку

8 лютого військовий експерт Павло Нарожний заявив, що Сили оборони здатні утримати оборону вздовж русла Дніпра на Запорізькому напрямку, незважаючи на спроби російських військ активізуватися в цьому районі.

Вчора речник Української добровольчої армії Сергій Братчук також сказав, що окупанти активізували дії на Запорізькому фронті. Він зазначав, що росіяни визначили цю ділянку фронту як один зі своїх пріоритетів.

За його інформацією, ворог перекинув підрозділи Повітряно-десантних військ з Придніпровського напрямку для посилення тиску поблизу Гуляйполя і Степногорська.

