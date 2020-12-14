Американська армія хоче озброїтися дешевими безпілотними машинами, якими можна було б пожертвувати у протистоянні ворожому наступу.

10 вересня 2019 року безпілотний наземний апарат Titan здійснив кілька запусків протитанкових ракет Javelin на полігоні Redstone Сухопутних військ США в Алабамі. Це випробування було великим кроком для американських військових, які прагнуть використовувати озброєних роботів у високотехнологічних методах ведення війни.

Читайте такожBusiness Insider: Чи справді ера танків добігає кінця?Звісно, Titan, виготовлений компанією QinetiQ, - це не робот-танк. Про це пише National Interest. Він на гусеничній базі, яка дозволяє йому легко рухатися по заболоченій місцевості. Але він важить лише одну тону. Його першочерговим призначенням була доставка боєприпасів для піхотинців. Вогонь з ракетної установки на Titan веде людина за допомогою дистанційного управління, а не алгоритм. Хоча наразі триває розробка технології, яка може змінити це.

Однак, здійснивши постріл, робот не може сам перезарядити систему Javelin. Тож це доводиться робити людям, принаймні, поки що. Таким чином, озброєних робот не може стати суперником 70-тонному танку M1 з його 120-міліметровою гарматою, постріли з якої наразі не може стримати жодна система активного захисту.

Але Сухопутні війська США й не намагаються озброїтися танками-роботами. Натомість вони хочуть отримати бойового робота, який буде значно меншим, дешевшим і яким можна буде пожертвувати, на відміну від пілотованих апаратів.

"Одна з очевидних місій для роботів - це жертовні дії з метою затримати потужний наступ ворога. Так, живі солдати теж можуть нести ракети Javelin. І треновані піхотинці, цілком можливо, краще знайдуть приховану позицію, ніж робот, навіть такий малий, як Titan. Але щойно живі бійці відкриють вогонь, вони самі можуть стати ціллю. І не всім вдасться вижити", - йдеться в статті.

Читайте такожThe Economist: США посадять штучний інтелект за штурвал винищувачівОзброєний ракетами Javelin робот Titan може допомогти Сухопутним військам США краще зрозуміти можливості безпілотних наземних апаратів. Оскільки американські військові готують масштабніший експеримент поєднання живих солдатів з озброєними роботами. Солдати на модифікованих БМП M-2 Bradley будуть контролювати цілий взвод наземних роботів під час навчань в Колорадо ще до кінця 2020 року.

Заплановані випробування виходять за межі відпрацювання базового "роботизованого" наступу, які до цього часу визначали успіх використання механізованою піхотою автономних і напівавтономних бойових машин. Командування Сухопутних військ США планує провести довготривалі навчання на полігоні Форт-Карсон й зібрати дані для Центру наземних транспортних засобів. Солдати будуть керувати безпілотною зброєю з МБП Bradley.

Читайте такожBusiness Insider: Росія шукає, кому продати свої гарні, але ні на що не здатні БМПТ "Термінатор"У Сухопутних військах США пояснили, що модифікації БМП включають керована дистанційно башта для 25-міліметрової гармати машини, додаткові сенсори для сканування ситуації навколо Bradley, а також нові станції для екіпажу з сенсорними екранами. В навчаннях у Колорадо будуть брати участь дві модифіковані БМП Bradley, які будуть керувати чотирма озброєними роботами.

Збройні сили США, Великої Британії і Росії намагаються якомога швидше інтегрувати озброєних роботів в озброєння своїх наземних сил. Сухопутні війська США почали купувати бойових роботів, які б могли замінити старі пілотовані машини M-2 Bradley. Цьогорічні військові навчання можуть показати, наскільки успішні ці зусилля.

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Переклад: Лесь Димань