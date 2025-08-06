DELTA успішно пройшла реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022, під час знищення Чорноморського флоту.

Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони. Про це повідомила прес-служба відомства.

"DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками", – заявив Шмигаль.

За його словами, DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона.

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"Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди — з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів", – зазначив міністр.

Шмигаль поінформував, що щодня система підтримує ураження більше 2000 ворожих цілей, а за рік — це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей. Крім того, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту, що дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.

Діяльність Міноборони: останні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів що дозволить підприємствам, які мають необхідні технології та компетенції, оперативно розгортати виробництво. Зокрема, передбачено, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, продовжують свою діяльність, бо це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.

Також постановою передбачено, що усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, продовжують свою дію на період дії нового Порядку. Тобто виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

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