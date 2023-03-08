Безпілотники вже пройшли сертифікацію.

Українські військові отримають на озброєння автономні літаки компанії AeroDrone. Літальні апарати вже пройшли сертифікацію та почалося їх серійне виробництво.

За словами партнера проекту Дмитра Шимківа, Міністерство оборони вже уклало перший контракт на поставку першої партії для Збройних сил України. Він зазначив, що мова йде про дві моделі D-80 Discovery та E-300 Enterprise. Їх вартість становить від 250 000 до 450 000 доларів.

"Все залежить від начинки, яку хоче замовник. Я тут просто назву діапазон вартості професійних камер: вони коштують від $20 000 до $320 000!" - відзначив Шимків в інтерв'ю dev.ua

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Такий літак може подолати понад 1000 км автономного польоту. При цьому він вказав, що якщо оснастити літальний апарат баком на 350 літрів, то відстань збільшиться до 3100 км.

"Тут можна варіювати: у дрона є корисне навантаження. Частина йде на пальне, частина – на вантаж. Тобто, в залежності від цілей польоту", - підсумував партнер проекту.

Дрони на захисті України - що відомо

Українські військові активно використовують різні дрони для захисту України. При цьому українські конструктори ведуть розробку безпілотників самостійно і разом з іноземними компаніями.

Турецька компанія Baykar Makina створила автономний винищувач Bayraktar Kızılelma, оснащений турбореактивним двигуном АІ-25тлт від компанії "Мотор Січ".

23 січня повідомили, що розробка Baykar успішно виконала свій перший повноцінний політ.

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