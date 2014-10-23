РФ судитиметься з Францією за зрив контракту щодо "Містралів"

Про це заявив журналістам глава адміністрації російського президента Сергій Іванов, пишуть РІА "Новости".

"Буде звернення до суду та вимога неустойки (в разі непостачання), як у всьому цивілізованому світі. А буде чи не буде виконано контракт, це вже вирішувати не Москві, а Парижу", - сказав Іванов.

"У нас давні російсько-французькі відносини, і не хотілося б, щоб кон'юнктурні міркування приносили в жертву цим довгостроковим взаємним інтересам", - додав він.

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Нагадаємо, що Париж в даний час не бачить можливості здійснити поставки вертольотоносців типу "Містраль" до Росії у зв'язку з відсутністю мирного врегулювання політичної ситуації в Україні.

Проте, зігдно з останніми даними, росіяни продовжують навчання у Біскайській затоці на "Містралі".