"Містраль" вийде в море з російськими моряками на борту - ЗМІ

Перший вертольотоносець класу "Містраль" під назвою "Владивосток" таки вийде в море для проведення випробувань.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro з посиланням на власні джерела.

"Владивосток" повинен вийти в море в ніч з п'ятниці на суботу з порту Сен-Назер.

Передбачається, що повернеться він 22 вересня.

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Окрім того, також заплановані випробування на 23 вересня-2 жовтня.

Раніше повідомлялося, що ходові випробування побудованого Францією для Росії вертольотоносця "Містраль" за участю російських моряків перенесли.

"Випробування відклали на кілька днів. Причина, безсумнівно, технічна і не пов'язана з нинішньою ситуацією в Україні", - зазначило джерело.

Нагадаємо, президент Франції Франсуа Олланд заявив про припинення постачання Росії першого вертольотоносця "Містраль".

джерело Українська правда