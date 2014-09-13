"Містраль" вийде в море з російськими моряками на борту - ЗМІ
Перший вертольотоносець класу "Містраль" під назвою "Владивосток" все-таки вийде в море для проведення випробувань.
Перший вертольотоносець класу "Містраль" під назвою "Владивосток" таки вийде в море для проведення випробувань.
Про це повідомляє французька газета Le Figaro з посиланням на власні джерела.
"Владивосток" повинен вийти в море в ніч з п'ятниці на суботу з порту Сен-Назер.
Передбачається, що повернеться він 22 вересня.
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Окрім того, також заплановані випробування на 23 вересня-2 жовтня.
Раніше повідомлялося, що ходові випробування побудованого Францією для Росії вертольотоносця "Містраль" за участю російських моряків перенесли.
"Випробування відклали на кілька днів. Причина, безсумнівно, технічна і не пов'язана з нинішньою ситуацією в Україні", - зазначило джерело.
Нагадаємо, президент Франції Франсуа Олланд заявив про припинення постачання Росії першого вертольотоносця "Містраль".
джерело Українська правда