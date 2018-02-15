Відвертий кліп Емінема про нелегкі стосунки став хітом мережі (відео)
Американський співак Емінем представив кліп на пісню River, записану за участю британського музиканта Еда Ширана. Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в Facebook.
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Відео вийшло під хештегом «Нещасливий День Святого Валентина» — #UNHAPPYVDAY. За добу його подивилися на YouTube майже 4 млн разів.
River — це другий сингл з дев'ятого студійного альбому Емінема Revival. Кліп і пісня розповідають про нелегкі стосунки між чоловіком і жінкою. У центрі сюжету — історія жінки, яка змушена зробити аборт, тому що цього захотів її молодий чоловік.
В підтримку альбому Revival цього літа Емінем виступить на багатьох фестивалях, включаючи Coachella, Bonnaroo і Governors Ball.