Відвертий кліп Емінема про нелегкі стосунки став хітом мережі (відео)

За добу новий кліп відомого американського репера подивилися на YouTube майже 4 млн разів.

Американський співак Емінем представив кліп на пісню River, записану за участю британського музиканта Еда Ширана. Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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Відео вийшло під хештегом «Нещасливий День Святого Валентина» — #UNHAPPYVDAY. За добу його подивилися на YouTube майже 4 млн разів.

River — це другий сингл з дев'ятого студійного альбому Емінема Revival. Кліп і пісня розповідають про нелегкі стосунки між чоловіком і жінкою. У центрі сюжету — історія жінки, яка змушена зробити аборт, тому що цього захотів її молодий чоловік.

В підтримку альбому Revival цього літа Емінем виступить на багатьох фестивалях, включаючи Coachella, Bonnaroo і Governors Ball.