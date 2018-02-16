Дуда попросив КС перевірити статті "антибандерівського закону", де згадані "українські націоналісти"

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про Інститут національної пам'яті, яким встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології "українських націоналістів".

Президент Польщі Анджей Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону про Інститут національної пам’яті, в яких згадуються "українські націоналісти" і термін "Східна Малопольща".

Про це йдеться у тексті позову, опублікованому на сайті Конституційного суду Польщі, передає "Європейська правда".

"Цьому закону закидають невідповідність Конституції" - йдеться в описі справи.

Зокрема, серед таких, що не відповідають Конституції, названі статті 55а, 42.1, 31.3,54.1.

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Крім того, закону закидається невідповідність Конституції у частині "статті 1.1 у частині, що стосується слів "українських націоналістів", і статті 2а у частині, що стосується слів "українські націоналісти", а також слів "Східної Малопольщі" статтям 2 та 42. 1 Конституції у зв'язку зі статтею 31. 3 Конституції".

Раніше повідомлялося, що 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Сполучені Штати, близький союзник Польщі з НАТО висловили розчарування таким рішенням.