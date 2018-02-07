Польська опозиція заявила про намір створити альтернативний законопроект про "бандерівську идеологію"

Поправки будуть стосуватися найбільш критичних моментів закону, які псують відносини Польщі з партнерами.

Екс-міністр закордонних справ Польщі, нині лідер опозиційної польської партії "Громадянська платформа", Гжегож Схетина заявив, що опозиція має намір підготувати поправки в закон про інститут національної пам'яті, що б пом'якшити відносини з західними партнерами, загострені на тлі підписання Дудою закону.

Читайте такожНе слід переписувати історію: Франція розкритикувала Польщу через скандальний закон

У середу лідер опозиції зустрівся з Послом США Полом Джонсоном, повідомляє Onet.pl. Після зустрічі Схетина зазначив, що "хороших новин не було". Він розповів, що підписання поправок до Закону про Інститут національної пам'яті у середу президентом Анджеєм Дудою викликає "здивування наших найважливіших союзників", у тому числі американських політиків.

"Я говорю про це, тому що це важливе питання. Відносини із Сполученими Штатами є гарантією нашої безпеки - у цьому році буде сторіччя після того, як Америка прийняла участь у відновленні незалежності Польщі у 1918 році. Сьогодні ми хочемо, щоб це століття великих польсько-американських відносин ми святкували разом, але це не так", - сказав Схетина.

Він заявив, що платформа не збирається залишатися осторонь і дивитися на негативні наслідки прийнятого урядом закону.

"Ми оголосимо про поправки до цього закону щодо найбільш критичних моментів, які створюють жахливу картину історичної політики Польщі і всього того, що сталося в польському парламенті, і було санкціоновано президентом Дудою", - сказав лідер Громадянської платформи.

Читайте такожУ В`ятровича заявили про небезпеку перебування українських істориків в Польщі через "антибандерівський закон"

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів.

Сполучені Штати, близький союзник Польщі з НАТО висловили розчарування таким рішенням.