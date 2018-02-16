Жириновський обмовився про сотні ліквідованих у Сирії "вагнерівців" (відео)

Жириновський заявив, що в Сирії "велика група загинула". Потім додав, що "300 сімей залишилися без батька, без чоловіка".

У передвиборчим пориві, Жириновський ляпнув. У Сирії вбили 300 вагнеровцев. Від сюди і хвилина мовчання,в держдумі. pic.twitter.com/M9U5714uut — Євдокимов Валентин (@evdok9) February 16, 2018

Скандальний російський політик Володимир Жириновський обмовився про загибель найманців ПВК "Вагнера" у Сирії.

Відповідне відео з прес-конференції з'явилося в Twitter. Жириновський поскаржився, що у працездатних чоловіків в РФ немає роботи, виправдовуючи те, що вони воюють.

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"От зараз у Сирії велика група загинула. Це що, вдови залишилися. Неважливо, що вони не були офіційними військовослужбовцями - вони наші, російські чоловіки. І 300 сімей залишилися без батька, без чоловіка", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не підтвердили і не спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.

У Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили загибель п'ятьох росіян у результаті авіаудару США в Сирії на початку лютого.