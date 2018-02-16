Стала відома причина масового розстрілу школярів у Флориді

19-річний вбивця заявив, що чув голоси в голові, які давали йому вказівки вчинити злочин.

Ніколас Круз, який розстріляв з рушниці учнів однієї зі шкіл у штаті Флорида розповів слідчим, що послужило причиною нападу.

Про це повідомляє ABC News. Він заявив, що чув голоси в голові, які давали йому вказівки вчинити злочин.

Голоси були описані як «демони» джерелами правоохоронних органів.

Знайомі 19-річного хлопця описують його як проблемного підлітка, який відчував себе дуже самотнім. Адвокат сім'ї, в яку хлопчик потрапив після смерті названої матері, сказав, що Ніколас був у глибокій депресії і відвідував психотерапевта.

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Ще один знайомий Круза описав його як «психопата», який відчував особливий інтерес до зброї.

Як повідомляв УНІАН, жертвами стрілянини у школі Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді, стали 17 осіб. 12 з них були вбиті в будівлі школи, два у дворі, один на вулиці. Ще дві людини померли в лікарні від поранень.

Стрілком виявився 19-річний Ніколас Круз - колишній учень цієї школи, якого, за словами шерифа, виключили за порушення дисципліни. Для атаки молодик використовував напівавтоматичну гвинтівку AR-15 і кілька обойм.