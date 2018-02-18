У столиці Болгарії пройшов марш неонацистів (фоторепортаж)

Учасники акції в чорному одязі влаштували смолоскипну ходу.

Увечері в суботу, 17 лютого, сотні учасників ультраправих і неонацистських організацій пройшли маршем по центру болгарської столиці Софії в пам'ять про нацистського генерала Христо Лукова.

Про це повідомляє Reuters. Учасники акції в чорному одязі влаштували смолоскипну ходу. Вони поклали вінки біля будинку, де жив Луков - військовий міністр Болгарії в 1935-1938 роках, лідер Союзу болгарських національних легіонів, активний прихильник альянсу з Третім рейхом.

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До маршу в Софії приєдналися члени ультраправих організацій з Німеччини, Швеції, Угорщини та Естонії. Міська влада Софії заборонила проводити ходу, але ультраправі оскаржили це рішення в суді.

Раніше у Варшаві пройшов один з найбільших маршів екстремістів.