У Дагестані чоловік відкрив стрілянину під час святкування Масляної: четверо загиблих

Усі жертви поверталися зі служби з храму, коли стався напад.

У місті Кизлярі (Дагестан, Росія) місцевий житель відкрив стрілянину по людях під час святкування Масниці.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах Дагестану, є загиблі і поранені.

«За попередніми даними, чотири людини загинули, ще четверо постраждали», - йдеться в повідомленні.

Постраждалих доставили до місцевої лікарні, всі чотири жертви - жінки.

Повідомляється, що силовики ліквідували нападника, ним виявився місцевий житель 1995 року народження.

За словами джерела, всі жертви поверталися зі служби з храму, коли стався напад. При цьому злочинець раніше не потрапляв у поле зору поліції і не належав до радикальних течій.

«Приблизно о 16:30 невідомий чоловік з мисливської рушниці відкрив стрілянину по цивільних», - розповів представник регіонального МВС. За його словами, серед постраждалих двоє поліцейських.

На місці події працюють слідчі, порушено кримінальну справу за статтями «Убивство» і «Посягання на життя співробітників правоохоронних органів».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого внаслідок стрілянини в школі у Флориді загинуло 17 людей.