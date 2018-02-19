Дженніфер Лоуренс заявила, що йде з кіно
Зірка фільму "Голодні ігри", оскарносна акторка Дженніфер Лоуренс, планує залишити зйомки в кіно принаймні на рік. Дівчина планує присвятити себе соціальному активізму.
У даний момент актриса співпрацює з некомерційною організацією Represent.Us, яка спеціалізується на боротьбі з корупцією, пише BBC.
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"Я планую працювати в складі організації Represent.Us, намагаючись залучити молодих людей у політичну діяльність на місцевому рівні. Але це не має нічого спільного з політикою", - прокоментувала Лоуренс свою співпрацю з благодійною організацією.
"Це просто антикорупція і все, що може допомогти запобігти корупції та виправити нашу демократію", - додала Дженніфер.
Останнім фільмом, в якому знялася Лоуренс перед тим як піти з кіно, стала стрічка "Червоний горобець", де вона зіграла російську шпигунку.
Як повідомляв УНІАН, Хакери злили чергову порцію інтимних знімків зірки "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс.