Дженніфер Лоуренс заявила, що йде з кіно

19:59, 19 лютого 2018
Світ
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Зірка фільму "Голодні ігри", оскарносна акторка Дженніфер Лоуренс, планує залишити зйомки в кіно принаймні на рік. Дівчина планує присвятити себе соціальному активізму.

У даний момент актриса співпрацює з некомерційною організацією Represent.Us, яка спеціалізується на боротьбі з корупцією, пише BBC.

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"Я планую працювати в складі організації Represent.Us, намагаючись залучити молодих людей у політичну діяльність на місцевому рівні. Але це не має нічого спільного з політикою", - прокоментувала Лоуренс свою співпрацю з благодійною організацією.

"Це просто антикорупція і все, що може допомогти запобігти корупції та виправити нашу демократію", - додала Дженніфер.

Останнім фільмом, в якому знялася Лоуренс перед тим як піти з кіно, стала стрічка "Червоний горобець", де вона зіграла російську шпигунку.

Як повідомляв УНІАН, Хакери злили чергову порцію інтимних знімків зірки "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс.

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Теги: #Дженніфер Лоуренс#лоуренс йде з кіно