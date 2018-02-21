Білий дім назвав очевидним втручання Росії у вибори президента США

Там підкреслили, що Трамп діє по відношенню до Росії набагато більш жорстко, ніж попереднє керівництво Білого дому і Росія від цього не в захваті.

Росія абсолютно очевидно втручалася в американські президентські вибори, однак це не вплинуло на їхній результат, заявила на брифінгу офіційний представник Білого дому Сара Сандерс.

Читайте такожТрамп: я більш жорсткий по відношенню до Росії, ніж Обама«Абсолютно очевидно, що Росія втручалася у вибори. Також очевидно, що це не вплинуло на вибори. І абсолютно очевидно, що оточення (на той момент кандидата в президенти Дональда) Трампа не вступало в змову з росіянами», - сказала Сандерс.

Вона підкреслила, що Трамп діє по відношенню до Росії набагато більш жорстко, ніж попереднє керівництво Білого дому. «Можу вас запевнити, Росія від цього не в захваті», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що проводить більш жорстку політику щодо Росії, ніж його попередник, і звинуватив Барака Обаму в бездіяльності під час ймовірного втручання у вибори.

16 лютого влада США висунула звинувачення 13 російським громадянам і трьом організаціям втручання в президентські вибори 2016 року.

Кремль неодноразово спростовував звинувачення щодо втручання Росії у вибори в США та інших країнах.