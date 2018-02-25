Трамп закликав американців об'єднатися на тлі політичного розколу

Президент США підкреслив, що американці мають не боротися один проти одного, а бути на одній стороні.

Президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox News заявив, що настав момент, коли американці мають об'єднатися, незважаючи на наявні у них суперечності.

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Про це повідомляє "112 Україна".

"Ми, як країна, повинні об'єднатися, нам необхідно це зробити. Ми не повинні боротися один проти одного, ми повинні бути на одній стороні", - сказав Трамп. За його словами, політичний розкол країни виник ще за часів президентства Барака Обами.

Трамп також додав, що США потребує службі розвідки, яка буде діяти на благо країни.

Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в тому, що той не запобіг "російському втручанню".