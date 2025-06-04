За останні роки Росія і Китай поглибили своє стратегічне партнерство.

Китай відреагував на операцію Служби безпеки України під назвою "Павутина", під час якої на російських аеродромах було уражено десятки літаків країни-агресорки. Пекін закликав сторони "до охолодження конфлікту".

Так, відповідаючи на запитання журналіста Newsweek про нещодавню українську операцію, речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що позиція КНР є "послідовною і чіткою".

"Вона закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" для охолодження ситуації, а саме: не поширювати вогонь на поле бою, не допускати ескалації конфлікту і не роздмухувати полум'я", – заявив він.

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Лю Пенгю також додав, що Пекін і надалі буде підтримувати контакти з міжнародним співтовариством та відіграватиме "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи".

Видання зазначає, що за останні роки Росія і Китай поглибили своє стратегічне партнерство. Після вторгнення РФ в Україну Пекін підтримав військову економіку країни-агресорки шляхом масштабних закупівель нафти, в той момент як на Заході запровадили жорсткі санкції.

Атака на аеродроми РФ: основне

1 червня Служба безпеки України провела масштабну операцію на території РФ. Було атаковано низку російських аеродромів. Як наслідок – уражено 41 літак країни-агресорки, у тому числі бомбардувальники Ту-95.

Примітно, що уражені Ту-95МС, схоже, готували до нового масованого удару по Україні. На кадрах, оприлюднених СБУ, можна побачити, що літаки були споряджені крилатими ракетами Х-101.

Росія ж намагається применшити масштаби цієї атаки. Росіяни завозять на місця уражених літаків цілі борти, хоча їх видають сліди пожежі під ними, кажуть джерела УНІАН.

Водночас російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що буде змушений відповісти на українську атаку на російські аеродроми.

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