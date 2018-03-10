ЗМІ дізналися про деталі шпигунського життя отруєного екс-ГРУшника Скрипаля

За даними ЗМІ, Скрипаль був завербований британською розвідкою в 1995 році під час своєї служби в Іспанії.

Колишній офіцер Головного розвідувального управління (ГРУ) Сергій Скрипаль був особливо цінним агентом британської розвідувальної служби МІ-6.

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Як повідомляє The Times з посилання на джерела в цій організації, Скрипаль був завербований MI-6 у 1995 році під час своєї служби в Іспанії. Незабаром у нього був діагностований діабет і розвіднику довелося повернутися в Москву, проте співпраця з британською розвідкою тривала. Він постачав службу важливою секретною інформацією, до якої мав доступ як співробітник ГРУ, зокрема, передав британцям довідник з телефонами працівників управління.

Після звільнення з ГРУ Сергій Скрипаль продовжив співпрацю з британською розвідкою, поставляючи Лондону інформацію, отриману від колишніх товаришів по службі. Спеціально для зустрічей з ним MI-6 за схемою таймшер придбала віллу в Малазі, за кожну зустріч, яка тривала 3-4 години, він отримував по $5-6 тис. Зазначається, що одного разу Сергій Скрипаль зажадав термінової зустрічі і вимагав $10 тис., які отримав на наступний день.

У 2004 році екс-розвідник був арештований ФСБ РФ за звинуваченням у шпигунстві і засуджений до 13 років ув'язнення за державну зраду. У 2010 році його видали в США по обміну на російських розвідників, після чого він попросив притулку у Великобританії і оселився у місті Солсбері.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в Солсбері на лавці в непритомному стані. Зараз вони знаходяться в комі, а співробітник поліції, який відвідав будинок Скрипалів через кілька годин після їх виявлення - у стабільно тяжкому стані, медична допомога надана ще 18 людей. За словами експертів, отруєння викликане нервово-паралітичною речовиною, проте якою саме - не повідомляється.

Отруєння Скрипаля вже спровокувало міжнародний скандал: виступаючи в Палаті громад, глава британського МЗС Борис Джонсон провів паралелі між його справою і отруєнням іншого розвідника - Олександра Литвиненка, який був убитий за допомогою радіоактивного полонію в 2006 році. Міністр зазначив, що в разі, якщо з'ясується, що отруєння було скоєно за участю Росії, це неминуче спричинить нові санкції. Крім того, Джонсон погрожує бойкотом чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії цього літа.