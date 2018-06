У центрі Нью-Йорка гелікоптер впав у протоку – загинули п`ятеро осіб (відео)

В Нью-Йорку гелікоптер впав у протоку Іст-Рівер біля Манхеттена, загинули п’ятеро пасажирів.

Читайте такожУ Чечні розбився вертоліт Мі-8, є жертвиЯк повідомляє The New York Times, посилаючись на свідків інциденту, червоний гелікоптер із шістьма особами на борту слідував популярним маршрутом для огляду краєвидів, однак летів занадто швидко та занадто різко втрачав висоту, поки не впав у воду.

Пілоту вдалося вибратися з гелікоптера та покликати на допомогу. На місце прибули човни рятувальників, які намагались дістатись до інших пасажирів, однак витягти їх з кабіни виявилось дуже складно.

Sunday Evening March 11, 2018 #PRAYERS#RIP🙏🏽 😢#HelicopterCrashed 🚁#EastRiver#Manhattan#NewYorkCity#NY#Five#Passengers Plus The #Pilot Two Fatalities, Three critical Condition & Pilot Unharmed Escape.. The company #LIBERTYHELICOPTERS#HelicopterCrashpic.twitter.com/3EMFXc3S9w