У центрі Нью-Йорка гелікоптер впав у протоку – загинули п`ятеро осіб (відео)

Врятуватись вдалося лише пілоту, його стан задовільний.

В Нью-Йорку гелікоптер впав у протоку Іст-Рівер біля Манхеттена, загинули п’ятеро пасажирів.

Читайте такожУ Чечні розбився вертоліт Мі-8, є жертвиЯк повідомляє The New York Times, посилаючись на свідків інциденту, червоний гелікоптер із шістьма особами на борту слідував популярним маршрутом для огляду краєвидів, однак летів занадто швидко та занадто різко втрачав висоту, поки не впав у воду.

Пілоту вдалося вибратися з гелікоптера та покликати на допомогу. На місце прибули човни рятувальників, які намагались дістатись до інших пасажирів, однак витягти їх з кабіни виявилось дуже складно.

Врешті-решт, усіх п’ятьох пасажирів визнали загиблими. Двох визнали мертвими на місці події, а ще трьох – у місцевих шпиталях. Пілоту вдалося врятуватись, його стан – задовільний.

Раніше повідомлялось, що в околицях канадського міста Драммонвіль (провінція Квебек) розбився гелікоптер. Загинули три людини.