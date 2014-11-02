У Росії зафіксовано рекордну хвилю еміграції

Їдуть всі, але в першу чергу кваліфіковані фахівці, здатні легко влаштуватися за кордоном. Це означає, що одна з основних структурних проблем економіки РФ - дефіцит досвідчених технічних, наукових і управлінських кадрів - не буде вирішена найближчим часом, пише Газета.ru.

Згідно з даними Росстату, в січні - серпні 2014 року з РФ емігрувало 203 659 осіб. Для порівняння, за той же період 2013 року з країни виїхало на постійне місце проживання 120 756 громадян. За весь 2013 рік з Російської Федерації «вибуло» 186 382 особи, і це був максимум з 1999 року (коли країну покинуло 214 963 людини).

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В основному росіяни їдуть до США («міграційний приріст, тобто різниця між тими, хто приїхав з цієї країни і виїхав у неї, тут негативний - -644 людини), Німеччини (-588), Канади (-347) і Фінляндії (-283).

Агентство Bloomberg перераховує найбільш помітних з тих, хто вже був змушений залишити країну: засновник соціальної мережі «ВКонтакте» Павло Дуров; розробник мобільних ігор компанія Game Insight LLC; Павло Мунтян, один із засновників мультиплікаційної студії Toonbox.

«Люди, які хочуть капіталізувати свої мізки, прагнуть виїхати з країни. Тому що в «резервації» займатися наукою, розробками, робити серйозні дослідницькі проекти вкрай важко, оскільки немає можливості повноцінно обмінюватися інформацією і технологіями. Крім того, для багатьох професіоналів і підприємців сьогодні від'їзд - це питання амбіцій. Якщо досліднику відключають можливість брати участь у міжнародних проектах, а бізнесмена позбавляють можливості поставляти свою продукцію на зовнішні ринки, вони замислюються про від'їзд. Що таке російський ринок? Це всього лише 146 млн осіб плюс складна логістика і недружнє бюрократичне середовище. Звичайно, якщо мізки здатні виробити продукт, який користується попитом на ринку, вони хочуть, щоб цей ринок був якомога більшим», - говорить керівник проекту CareerDriver.ru Роман Іванов.

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Згідно з даними дослідження, проведеного The Boston Consulting Group, HeadHunter і The Network, 41% росіян погодилися б переїхати до іншої країни заради роботи. Серед міст, куди жителі РФ з радістю б перебралися, лідирує Лондон. Потім ідуть Нью-Йорк, Париж, Берлін і Барселона.

«Наслідки політичних змін ми побачимо з тимчасовим лагом, тому що переїзд до іншої країни - не швидкий захід. Зараз їдуть ті, хто почав готуватися заздалегідь, для кого політична ситуація могла стати останньою краплею», - пояснює директор з досліджень HeadHunter Гліб Лебедєв.

«Навіть у Москві спостерігається нестача висококваліфікованих фахівців, - констатує він. - При тому, що загальна конкуренція серед претендентів висока і продовжує зростати».