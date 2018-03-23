Авіація США здійснила удар по російських бійцях і війську Асада в Сирії - ЗМІ

Також увечері 22 березня були знищені танки, бронетранспортери та інша техніка.

Міжнародна коаліція розбомбила в Сирії конвой урядових військ в районі населених пунктів Хішам і Марат в провінції Дейр-ез-Зор.

Про це повідомив військовий оглядач ряду російських ЗМІ, фахівець з Арабської весни Анатолій Несміян у своєму блозі, пише ТСН.

"Мабуть, вихід частини курдських сил з Дейр-ез-Зора на північ спровокував на спробу повторення захоплення заводу Коноко. Приз, звичайно, дуже серйозний: довоєнні потужності заводу - 5 млрд кубометрів попутного газу, в грошах за поточними експортними цінами це трохи менше мільярда доларів", - написав він.

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Видання EuphratesPost повідомляє про "десятки" загиблих бойовиків сирійських урядових сил і російських військових між Хішамом і Маратом під ударами американської авіації. Увечері 22 березня були знищені танки, бронетранспортери та інша техніка.

Нагадаємо, в лютому в результаті удару коаліції по військах, що підтримує Асада, в Дейр-ез-Зорі, загинули десятки російських найманців з ПВК "Вагнер". За різними даними, їхня кількість коливається від 100 до 200.