Росія підтверджує, що не їде на ядерний саміт – США

Про це повідомила речниця Державного департаменту Джен Псакі, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, Вашингтон шкодує про це рішення, але сподівається на продуктивну співпрацю з Москвою з питань ядерної безпеки за допомогою інших можливостей.

Росія, яка брала участь у всіх попередніх самітах, 2010, 2012 і 2014 років, минулого тижня бойкотувала планувальну зустріч до наступного саміту, після чого стали з’являтися повідомлення з посиланням на неназваних дипломатів, що Росія відмовляється від підготовки до нового саміту. У Москві такі повідомлення назвали «контрпродуктивною спробою тиску».

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Саміти з ядерної безпеки, які став скликати президент США Барак Обама, стали важливим елементом його зовнішньої політики.

Останнім часом відносини між США й Росією значно напружені через незаконне захоплення Росією українського Криму і її втручання в частинах Донбасу.