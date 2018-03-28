"Подивіться, Україна, телефонний хуліган": губернатор вперше звернувся до жителів Кемерова після трагічної пожежі

13:59, 28 березня 2018
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Половину відео губернатор говорив про "опозиційні сили" і "подивіться, що на Україні".

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Тулєєв в самому початку відео говорить про те, що навколо трагедії "певні сили цілеспрямовано намагаються зіштовхнути людей".

"Подивіться, Україна, телефонний хуліган цей обдзвонює наші морги, каже, що прийміть, і вже число загиблих налічує 700 осіб", - висловився він.

Також Тулєєв розповів про суми для родичів загиблих, але ні слова вибачень не висловив жертвам трагедії. При цьому у Путіна він вчора попросив вибачення.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерово відбувся 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.

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Теги: #пожежа#Кемерово