У "великій Росії" визначать, хто такі "русские" і як вони "об'єднують інші національності"

Про це заявив глава РПЦ Кирил, який є за сумісництвом головою "собору", передає РИА Новости.

Відкриття собору, присвяченого темі "Єдність історії, єдність народу, єдність Росії" відбудеться 11 листопада.

"Що стосується перспектив роботи, то на XVIII Соборі на обговорення пропонується так звана Декларація русскої ідентичності, яка покликана розкрити поняття русскості як явища", - сказав патріарх, додавши, що це "дуже серйозна заявка, серйозна тема".

Читайте такожРосія планує подальшу експансію в Європі - експерт"Вважаю, що своєчасно говорити про це, тому що русскість як фактор, що об'єднує інші національності та створює єдиний простір для величезної країни сьогодні, як і вчора, як і завжди за час існування великої Росії як багатонаціональної держави, - є найважливішим чинником, що зберігає нашу країну, зберігає її статус", - зазначив патріарх.

Він висловив сподівання, що на засіданні XVIII ВРНС буде "ще раз заявлено і обґрунтовано, що російський народ є найважливішим суб'єктом міжнаціональних відносин у Росії".