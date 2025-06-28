По центрі в Ісфахані було завдано ударів крилатими ракетами, запущеними з підводних човнів США.

США не застосували надбомби Massive Ordnance Penetrator, які називають знищувачами бункерів, для удару по підземному ядерному комплексу в Ісфахані (Іран), оскільки глибина його розташування зробила б такий удар неефективним.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн під час засекреченого брифінгу в Конгресі, повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Хоча об'єкти у Фордо та Натанзі були атаковані з повітря за допомогою B-2 і бомб, призначених для знищення бункерів, по Ісфахану завдали лише ударів ракетами Tomahawk з підводного човна. Розвідувальні дані США вказують, що саме в Ісфахані розміщується значна частина збагаченого урану Ірану — ключового компоненту для створення ядерної зброї.

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Оцінки Пентагону свідчать, що удари пошкодили інфраструктуру, але не знищили ядерні матеріали. Іран, ймовірно, встиг перемістити частину запасів до атак. Комерційні супутникові знімки показують активність біля тунелів в Ісфахані після ударів, що свідчить про потенційне збереження доступу до підземних сховищ.

Американські законодавці визнають, що місія була обмеженою: знищено частину інфраструктури, але не усунуто сам ядерний потенціал. Це лише тимчасово уповільнило іранську програму, не зупинивши її повністю. Експерти попереджають, що Іран усе ще має технології й ресурси для швидкого відновлення своєї ядерної діяльності.

Удар США по Ірану

В ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб.

Під час ударів по ядерній інфраструктурі Ірану Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

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