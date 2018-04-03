Росія звинуватила Україну у "піратстві" і пригрозила відправити флот в Азовське море

У РФ заявили, що дії українських прикордонників "представляють небезпеку захоплення російських суден".

Командування Чорноморського флоту Росії, включаючи морську авіацію, готове "забезпечити безпеку судноплавства в північно-східній частині Чорного моря та акваторії Азовського моря" після затримання українськими прикордонниками судна "Норд" з Криму.

Про це повідомило РИА Новости джерело в силових структурах республіки.

"Агресивні дії українських морських прикордонників у міжнародних водах представляють не тільки небезпеку захоплення російських судів, але й формування цього державного піратства", — сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, загроза "українського державного піратства вже позначилася".

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Як повідомляв УНІАН, в Азовському морі прикордонники затримали кримське судно під російським прапором. Затримане судно було відконвойовано в порт Бердянська для проведення подальших перевірочних і процесуальних дій.

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна "уподібнилася сомалійським піратам".