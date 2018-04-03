Росія звинуватила Україну у "піратстві" і пригрозила відправити флот в Азовське море

09:47, 03 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомило РИА Новости джерело в силових структурах республіки.

"Агресивні дії українських морських прикордонників у міжнародних водах представляють не тільки небезпеку захоплення російських судів, але й формування цього державного піратства", — сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, загроза "українського державного піратства вже позначилася".

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Як повідомляв УНІАН, в Азовському морі прикордонники затримали кримське судно під російським прапором. Затримане судно було відконвойовано в порт Бердянська для проведення подальших перевірочних і процесуальних дій.

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна "уподібнилася сомалійським піратам".

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Теги: #Крим#Росія#судно#Азовське море