У Вашингтоні обговорять нові санкції проти Росії у зв'язку з хіматакою у Сирії – ЗМІ

Сполучені Штати демонструють готовність йти на подальше загострення відносин з РФ.

США в безпрецедентно категоричній формі поклали на Росію відповідальність за хімічну атаку в сирійському місті Дума. Вже на цьому тижні в Білому домі обговорять введення нових санкцій проти РФ.

Про це повідомляє «Коммерсант», посилаючись на джерело, близьке до Держдепу США. Головним доповідачем з питання санкцій виступить радник президента Трампа Джон Болтон, відомий своєю радикальною антиросійською позицією.

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Відзначається, що на тлі поглиблення кризи в російсько-американських відносинах Вашингтон демонструє готовність йти на подальше загострення, що загрожує загрозою прямого військового зіткнення з Росією в Сирії.

Оцінку застосування хімічної зброї в Сирії дав у Twitter особисто президент Трамп, який підтвердив свою рішучість йти на подальшу ескалацію.

«Багато загиблих, в тому числі жінок і дітей, в божевільній хімічній атаці в Сирії. Район звірств закритий і оточений сирійською армією, що робить його абсолютно недоступним для зовнішнього світу. Президент Путін, Росія і Іран відповідальні за підтримку тваринного Асада. Доведеться заплатити велику ціну»,— зазначив він.

У свою чергу, міністр фінансів США Стівен Мнучин 8 квітня заявив, що команда Трампа вже ввечері розгляне варіанти дій у зв'язку з повідомленнями про хіматаку у Думі.

Зазначається, що інцидент в місті Дума став не першим епізодом імовірного застосування хімічної зброї силами Асада. На даний момент ООН розслідує 33 подібних епізоди, що відбулися в країні за останні п'ять років.

Нагадаємо, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, що працюють в Сирії, однак усі вони приводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 людей, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких потерпілих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин. При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.