В Індії шкільний автобус впав у прірву: загинули щонайменше 27 дітей (фото)

Є ймовірність, що кількість жертв може зрости, оскільки багато учнів залишаються заблокованими серед уламків автобуса.

У північному штаті Індії Гімачал-Прадеш шкільний автобус приватної школи, який розвозив дітей по домівках, злетів у прірву. Читайте такожУ США автобус зі школярами влетів в естакаду, постраждали понад 40 людей (відео) Про це повідомляє The Times of India. Повідомляється, що внаслідок інциденту щонайменше 30 осіб, серед яких 27 дітей, загинуло. Серед загиблих також 67-річний водій і дві вчительки. Крім того, є ймовірність, що кількість жертв може зрости, оскільки багато учнів залишаються заблокованими серед уламків автобуса. Наразі триває рятувальна операція.

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