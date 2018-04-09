В Індії шкільний автобус впав у прірву: загинули щонайменше 27 дітей (фото)

21:03, 09 квітня 2018
Світ
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Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 30 осіб / фото indiatimes.com

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Про це повідомляє The Times of India.

Повідомляється, що внаслідок інциденту щонайменше 30 осіб, серед яких 27 дітей, загинуло. Серед загиблих також 67-річний водій і дві вчительки.

Крім того, є ймовірність, що кількість жертв може зрости, оскільки багато учнів залишаються заблокованими серед уламків автобуса.

Наразі триває рятувальна операція.

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Теги: #Індія#автобус