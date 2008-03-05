У Словаччині у ДТП один українець загинув, семеро - поранені

У Словаччині поблизу населеного пункту Ловінобаня при зіткненні двох автомобілів один громадянин України загинув та 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, посилаючись на дані Посольства України в Словацькій Республіці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 березня. За попередніми висновками словацьких компетентних органів, ДТП сталося з вини громадянина Словаччини, водія іншого автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу і спричинив аварію.

За даним фактом ведеться розслідування.

Генеральним консульством України в Пряшеві встановлено контакт з медичними закладами м. Лученець та м. Банська-Бистриця, в яких перебувають госпіталізовані українські громадяни. За оцінками медиків, загрози їх життю немає.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Словацькій Республіці, в Генеральному консульстві України в Пряшеві та в Департаменті консульської служби МЗС України.