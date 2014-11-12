Російський депутат: невідомі продовжували вести сторінки загиблих солдатів в соцмережах

Про це він заявив у коментарі російській службі Радіо Свобода.

"Головна військова прокуратура підтвердила факт загибелі цих людей (солдатів ВС РФ - ред.). І зараз я можу сказати абсолютно точно про участь якихось невстановлених невідомих осіб, які продовжували вести сторінки загиблих "Вконтакте" і виступати від їхнього імені, від імені загиблих, щоб створити враження про те, що вони живі", - розповів Шлоссберг.

Читайте такожУ Росії заборонили приховувати причини смерті від родичів загиблихНа його думку, "Головна військова прокуратура у своїй відповіді на все, що вона відповіла, відповіла чесно".

Нагадаємо, Шлосберг отримав відповідь на запит генпрокуратури РФ про 12-ть псковських десантників, які загинули в липні-вересні, де відомство підтвердило факт загибелі військових, проте відмовилося повідомити більш детальну інформацію, пославшись на військову таємницю.

"Я впевнений, що і Конституція, і закони РФ були порушені. У тих, хто віддавали ці накази, є імена, прізвища та по батькові. Звання та посади. Рано чи пізно вони стануть відомі і стануть предметом слідства і судового розгляду. Скільки часу потрібно чекати цього суду, ніхто сьогодні не скаже", - заявив депутат.