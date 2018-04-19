Трамп повинен бути готовий вести жорстку розмову з Путіним: екс-посол США про майбутню зустріч президентів

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер переконаний, що ця зустріч стане корисною за умови, якщо буде добре підготовлена.

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, а тепер один з найкращих фахівців в Україні та Росії у Вашингтоні, розповів про свої очікування від майбутньої зустрічі Трампа і Путіна.

Про це йдеться у його інтерв'ю журналу "Новое время".

Він поділився очікуваннями від зустрічі Трампа з Путіним.

"Думаю, така зустріч виявиться корисною при умові, що буде добре підготовлена, причому добре підготується і президент Трамп. Путін точно підготується до цієї зустрічі дуже добре. І Трамп повинен бути готовий вести жорстку розмову з Путіним: і з приводу того, що робить Росія в Україні, і Сирії, і він вже точно не може промовчати з приводу втручання Росії в американські вибори. Зовнішнє втручання в демократичні вибори в США — реальна проблема, і ми повинні знайти шлях її вирішення. Але я не впевнений, що президент буде готовий до такої відвертої розмови з Путіним", - додав Пайфер.

На його погляд, підтримка Росією Асада у Сирії сьогодні набагато сильніша, ніж два роки тому.

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"До того ж росіяни розмістили там достатню кількість свого контингенту. Мабуть, це означає, що Захід повинен виділити стільки ж. Сьогодні на Заході ніхто не готовий сказати, чи потрібно глибоко занурюватися в цей конфлікт, який, по суті, є громадянською війною. Росія, втрутившись з підтримкою Асада, створила в ній дисбаланс", - заявив він.

Також Пайфер оцінив ефект нових санкцій США проти Росії.

"Я думаю, вони працюють. Подивіться, що сталося з компанією "РУСАЛ" Олега Дерипаски. У перший день санкцій вона втратила 40% своєї вартості, і я вже бачив звіт про те, що 20 найбагатших російських олігархів втратили більше $ 16 млрд за минулий час. Крім того, санкції зачіпають набагато більш широке коло тих, хто постраждає від них прямим або непрямим способом. Важливо розуміти: мета санкцій — не зміна політичного режиму в Росії. Вони піднімають для цієї країни вартість тих провокацій, які вона здійснює в світі, і, ми сподіваємося, переконують змінити курс. Єдина помилка, про яку я шкодую,— це те, що ми оголосили їх за все одразу: за те, що Росія зробила в Україні, Сирії і на президентських виборах у США. Ми не прив'язали їх до конкретних діями Росії", - каже екс-посол.

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