У Путіна відповіли на питання про паралелі між Україною та Вірменією

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі уважно спостерігають за ситуацією у Вірменії, але вже зрозуміло, що «проводити асоціації з Україною тут недоречно».

У Кремлі заявили, що не варто проводити паралелі між Україною та Вірменією.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, події у Вірменії є революцією чи державним переворотом, «де влада була змінена внаслідок масових протестів».

«Я б не став проводити паралелі, тому що ситуація зовсім інша, зовсім різна. Навряд чи тут можна проводити прямі паралелі», - сказав Пєсков.

За його словами, ситуацію у Вірменії треба буде аналізувати, і в Кремлі за цим уважно спостерігають, але вже зрозуміло, що «проводити асоціації з Україною тут недоречно».

Пєсков зазначив, що в Кремлі сподіваються, що у Вірменії «зберігатиметься порядок, стабільність, і найближчим часом з'являться обриси тієї політичної конфігурації, яка стане консенсусом всіх сил, які представляють вірменський народ».

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Як повідомляв УНІАН, акції протесту у Вірменії проти призначення колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром почалися 13 квітня і тривали 11 днів. Після провалу переговорів між Саргсяном і лідером опозиції Ніколом Пашиняном вірменська поліція застосувала силу і спецзасоби і почала масові затримання учасників акцій протесту. Є постраждалі.

Незважаючи на протести, парламент Вірменії 17 квітня обрав Саргсяна главою Кабміну.

23 квітня Саргсян заявив про свою відставку. Того ж дня президент країни Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду.

Саргсян був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням його повноважень Конституцію Вірменії було змінено, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки глави уряду.