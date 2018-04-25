В Амстердамі створили кросівки з переробленої жуйки

Щороку на вулицях Амстердама опиняється майже 1,5 мільйона кілограмів жуйки.

В Амстердамі випустили кросівки з підошвою із переробленої жувальної гумки.

Жуйку для створення взуття зібрали з амстердамських вулиць, передає Медуза.

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Синтетичний каучук, одержаний з переробленої жуйки, поставляється на виробництво у вигляді гранул, які потім переплавляються в підошву.

У компанії, яка відповідала за переробку жувальної гумки, запевняють, що матеріал нічим не поступається по міцності звичайному каучукові. Верхня частина кросівок зроблена із шкіри.

За словами представників компанії, щороку на вулицях Амстердама опиняється майже 1,5 мільйона кілограмів жуйки, і міська адміністрація витрачає мільйони доларів, щоб прибрати її.

Як відзначають творці кросівок, на виробництво чотирьох пар у них пішло близько кілограма жувальної гумки.