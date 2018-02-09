В "кварталі червоних ліхтарів" Амстердама придумали, як захистити повій від нахабних очей туристів

Нові правила ввели, щоб обмежити втручання в приватне життя повій.

В Амстердамі вже з квітня повинні вступити в дію нові правила поведінки для туристів в місцевому "кварталі червоних ліхтарів", де розташовані будинки розпусти.

Як повідомляє NL Times, у квартал заборонять водити великі екскурсійні групи. Кількість людей в одній не повинна перевищувати 20 осіб. Також туристам не дозволять фотографувати повій. А дивитися на них можна буде швидко і не дуже ретельно. Під час зупинки групи екскурсоводи повинні стежити, щоб люди стояли спинами до вітрин.

Також зазначається, що будь-які екскурсії кварталом повинні завершуватися до 11 годин вечора. І на його території буде заборонено вживання алкоголю і наркотиків. За порушення цих правил екскурсоводам загрожує штраф від 190 до 950 євро.

У місті проституція дозволена офіційно. Але займатися нею посеред вулиці заборонено. Тому всі жінки працюють у так званому "кварталі червоних ліхтарів", що також щодня відвідують натовпи туристів. Саме для обмеження втручання в приватне життя місцевих жителів і було прийнято рішення про введення нових правил.