Ні слова про американських військових: The Wall Street Journal назвав головну мету зустрічі лідерів двох Корей

Президент Південної Кореї мовчанням обійде найгостріше питання для Кім Чен Ина - знаходження американської бази в регіоні.

У переговорах про перемир'я в Панмунджомі, що включають в себе вечерю, два корейських лідера Кім Чен Ин і Мун Чже Ін повинні обговорити поліпшення відносин, можливу мирну угоду і денуклеаризацію, пише The Wall Street Journal.

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Центральна тема переговорів – що Північна Корея може зажадати і що Південна Корея може запропонувати, зберігши атмосферу розрядки, щоб переконати режим відмовитися від ядерної зброї, передає "Главред".

"Я прибув сюди з відчуттям, що ми знаходимося на стартовій лінії миру, процвітання і нової ери у відносинах між Північчю та Півднем", - сказав Кім Чен Ин президенту Муну.

"Результат їхньої зустрічі повинен визначити майбутнє відносин на Корейському півострові і закласти основу для запланованого саміту між Кімом і президентом США Дональдом Трампом, який може відбутися через кілька тижнів. Мун сказав, що більш тісне економічне співробітництво між Кореями може сприяти зміцненню довіри між Північчю і зовнішнім світом, і заявив, що Південь готовий підписати мирний договір, щоб офіційно покласти край корейській війні. При цьому, однак, лідер Південної Кореї ризикує просуватися в переговорах швидше, ніж цього хотілося б США", - зазначає видання.

The Wall Street Journal нагадує, що адміністрація Трампа наполягала на тому, що вона повинна побачити суттєвий прогрес у згортання ядерної програми Півночі до підписання нових угод, в тому числі - про ослаблення санкцій:

"Головна мета переговорів – задобрити шлях для зустрічі Трампа та Кіма. Корейські лідери не будуть обговорювати головний подразник - 28 500 американських солдатів на півострові. Але консервативні критики керівника Південної Кореї відзначають, що Кім Чен Ин може вимагати виведення військових США з півострова".

Як повідомляв УНІАН, лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни. Зустріч стала кульмінацією процесу поступового потепління відносин між Сеулом і Пхеньяном, розпочатого кілька місяців тому. Передбачається, що вона підготує ґрунт для майбутніх переговорів між США і КНДР. За підсумками зустрічі лідери КНДР і Південної Кореї домовилися про "наближення возз'єднання".