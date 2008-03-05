Посол США вважає “чудовими” відносини між моряками

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає “чудовими” відносини між американськими та українськими моряками. Про це посол заявив журналістам у Севастополі, де він сьогодні провів протокольні зустрічі з керівниками виконавчої і представницької гілок влади міста та відвідав американський крейсер „Сан Хасінто”, який перебуває з візитом у місті-герої з 3 по 6 березня.

Відповідаючи на запитання журналістів, як він ставиться до того, що певна частина севастопольців негативно сприймає сам факт візиту в місто корабля Військово-морських сил США, В.ТЕЙЛОР сказав, що особисто він з великим задоволенням перебуває у Севастополі, відвідує тих людей, які тут живуть, так само із задоволенням зустрічається з політиками, студентами і говорить з ними „про ті речі, які важливі для мешканців міста”. На думку посла, „Україна є сильною демократичною країною, а в сильній демократичній країні люди можуть говорити те, що вони відчувають, що вони думають. І ми поважаємо усіх українців, незалежно від того, що вони думають про НАТО, США, флот Сполучених Штатів”. Посол додав, що більшість українців, з якими він зустрічається, „із задоволенням говорять з американцями, і я також завжди із задоволенням спілкуюсь з українцями”.

На запитання, як він оцінює сьогоднішній рівень відносин між американськими і українськими моряками, В.ТЕЙЛОР сказав, що „насправді відносини чудові, і на даний момент ми можемо бачити, як разом працюють американський і український флоти”. На його думку, „ця спільна робота корисна як для американських, так і українських ВМС”. Посол впевнений, що співпраця військових моряків двох країн „буде нарощуватися”.