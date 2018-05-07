У німецькому місті невідомий зламав ніс новому мерові, але не зумів зіпсувати свято

Мер закликав своїх прихильників не переживати за здоров'я і попросив не дати цьому інциденту зіпсувати святковий настрій.

Незалежний політик Мартін Хорн відзначав свою несподівану перемогу на виборах у мери міста Фрайбург на південному заході Німеччини, коли до нього підійшов чоловік і сильно вдарив його по обличчю. В результаті у 33-річного Хорна був зламаний ніс і вибитий один зуб.

Як повідомляє Бі-бі-сі, нападник був затриманий на місці події, ним виявився 54-річний чоловік. При цьому поліція не вважає напад політично мотивованим. За словами поліцейських, у нападника в минулому були зафіксовані проблеми з психікою.

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Мартін Хорн здобув перемогу над представником партії "Зелених" Дітером Саломоном, який займав пост мера Фрайбурга вже 16 років. Фрайбург - університетське містечко, тут багато молоді, і одним з головних пунктів кампанії Хорна була обіцянка забезпечити городянам доступне житло.

Після свого несподіваного обрання Мартін Хорн дав кілька інтерв'ю, а потім разом з приблизно 300 своїми прихильниками відправився святкувати перемогу. У цей момент до нього підійшов чоловік, який, як здалося самому Хорну, хотів із ним сфотографуватися.

"Раптом почалася якась бійка. Чоловік вдарив Мартіна Хорна в обличчя", - розповів в інтерв'ю німецьким ЗМІ місцевий політик Юліен Бендер.

Сам Мартін Хорн у Facebook закликав своїх прихильників не переживати за здоров'я і попросив не дати цьому інциденту зіпсувати святковий настрій.

"У мене зламаний ніс, вибитий зуб і мені наклали два шви", - написав він, після чого повернувся на святкування своєї перемоги.

Колишній мер сказав, що шокований нападом, і побажав своєму конкуренту швидкого одужання.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Африці жираф вбив відомого кінорежисера.