Експерт пояснив наслідки виходу США з ядерної угоди з Іраном

На думку дипломата, таке необачне рішення може спровокувати ескалацію.

Ядерна угода з Іраном завжди була об'єктом бурхливих дискусій у США як під час президентства Барака Обами, так і при нинішньому лідері Дональді Трампі.

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Однак гучний договір має низку серйозних недоліків. Про це заявив дипломат, керівник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко, повідомляє "Главред".

"Проблема договору полягає в тому, що закладені в ньому механізми контролю над Іраном теоретично і практично можна обійти. Прихильники цього договору відзначають, що краще недосконала система контролю, ніж ніяка", - зазначає експерт.

За словами Яременка, вихід США з цієї угоди може стати причиною серйозної ескалації. Він переконаний, що цю ситуацію не можна пускати на самотік.

"Вихід США з угоди, як багато хто прогнозує, може закінчитися серйозною ескалацією, до завдання ракетно-бомбових ударів по Ірану. Логіка проста: вихід з угоди означає недовіру Ірану, а відсутність системи контролю за ядерною програмою Ірану це посилює недовіру. Пустити ситуацію напризволяще не можуть собі дозволити ні США, ні їхній стратегічний союзник в регіоні - Ізраїль. Ізраїль веде себе дуже активно, тому що ядерна програма Ірану була, існує і буде існувати", - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп заявив, що Вашингтон виходить з ядерної угоди з Іраном.